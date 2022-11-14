После приятного начала недели погода резко изменится

В понедельник погоду в Литве обусловит антициклон. Днем будет облачно, местами до полудня ожидается туман. Особых осадков не прогнозируют, однако утром местами возможна морось. Днем будет 4–9 градусов тепла, теплее будет на западе страны.

Во вторник антициклон уйдет, уступив место циклону. Будет пасмурно. На севере и на востоке страны ожидается небольшой дождь или морось. Ночью местами образуется туман. Ночью будет 2–7 градуса тепла. Днем придет холодный атмосферный фронт. Теплее будет в первой половине дня - 5–10 градусов, а во второй половине дня похолодает, начиная с северных районов.

В среду ночью уходящий циклон принесет осадки на востоке и на юге страны. Днем прогнозируют первый снег. Ночью будет от 1 градуса мороза на востоке до 4 градусов тепла у моря. Днем будет всего 1–4 градуса тепла, только у моря воздух прогреется до 6 градусов.

Небольшие осадки, в основном в виде снега, прогнозируют и в четверг ночью. В низких местах возможен гололед, поскольку ночью будет 0-5 градусов мороза. В четверг днем Литва попадет в зону действия холодного скандинавского антициклона. Давление поднимется, станет больше прояснений, вероятность осадков будет невелика. На северо-востоке страны будет около 0, на юго-западе чуть выше нуля, на Куршской косе – около 3 градусов тепла.

В пятницу антициклон обусловит более ясную и сухую погоду. Ночью будет 2–7 градусов мороза, а днем около 0.

Антициклон не уйдет и в выходные дни, будет сухо и спокойно. По ночам станет еще холоднее, а днем будет около 0.

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