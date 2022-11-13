С началом зимы в Европу хлынет еще одна миллионная волна беженцев: первые признаки уже видны в Литве

По мере приближения зимы в Литву может приехать в пять раз больше украинцев, чем приезжало летом. Однако неправительственные организации предупреждают, что с наступлением холодов может хлынуть такой поток беженцев, какой наблюдался в начале войны. Журналисты LNK интересовались, готова ли к этому Литва.

Надя и Роман с дочерью приехали в выходные из Донецкой области.

"Сейчас в Украине серьезные проблемы и с электричеством, и с водой, и с газом. А зима уже близко. Кроме того, не везде есть и отопление, поэтому немало людей поедет на Запад. Как жить без света, без воды, а еще и зимой?" – сказала LNK Надя.

Ее муж уехал из Украины лишь ненадолго, он планирует вернуться.

"Мы уехали, потому что с маленьким ребенком оставаться там страшно. Но мы верим, что через некоторое время все в Украине наладится", – сказал Роман.

В Литве пока действует лишь один центр регистрации украинцев - в Алитусе.

"Многие волонтеры здесь работают, занимаются размещением людей, они здесь дежурят, принимают беженцев, утешают, объясняют, куда ехать, что делать - это большой вызов. Но мы взяли на себя это бремя. Мы будем помогать, сколько надо", – сказал LNK мэр Алитуса Нериюс Цесюлис.

Но может быть и так, что одного центра регистрации скоро будет мало. По сравнению с данными за лето, поток беженцев уже сейчас вырос в 5 раз.

"Если летом в день приезжало 20 человек, то сейчас это в среднем 100. Конечно, все время статистика, связанная с войной в Украине была сложная. Мы видим, что есть люди, которые приезжают и сначала направляются не в центр регистрации, а к членам семьи, друзьям и знакомым", – сказала LNK представитель Красного креста Лука Лесаускайте.

Не исключено, что после такого массового уничтожения инфраструктуры, какое наблюдается в Украине, с наступлением холодов на Запад хлынет еще одна миллионная волна беженцев.

"Пока мы слышим, люди говорят, что они готовы, холода не боятся и все равно останутся в своей стране. Но это, знаете, такой человеческий фактор, если внезапно температура снизится, люди точно начнут уезжать в Европу", – сказала Лесаускайте.

По данным Соцмина, каждую неделю в Литву приезжает 500–600 беженцев из Украины. Готовят места для их размещения.

"Все зависит от того, сколько приедет. Например, в школе можно комфортно разместить 300–400 человек, но если потоки будут больше, будем использовать другую инфраструктуру – спортзалы, коридоры. Точно никого не оставим на улице", – сказал LNK вице-министр социальной защиты и труда Мартинас Шюркус.

По нынешним данным, в Литву приехало больше 70 000 украинцев. Часть их вернулась на родину, часть уехала в другие страны, поэтому предполагают, что в Литве сейчас находится больше 50 000 украинцев.

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