Максим Галкин поделился фрагментом выступления в Литве: услышав знакомую мелодию, встали все зрители в зале

Подходит к концу турне Максима Галкина по Литве. Известного исполнителя ждет концерт в Каунасе, он состоится 14 ноября. Уже состоялись концерты в Вильнюсе, в Шяуляе и в Клайпеде.

Каждое свое выступление в Литве исполнитель завершает песней Стасиса Повилайтиса Švieski man vėl ("Свети мне снова") на литовском языке.

На этот раз Галкин поделился в социальных сетях реакцией зрителей на знакомый хит. На видео видно, что вместе с Галкиным его исполняют зрители - они стоят и аплодируют исполнителю.

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Максим Галкин с семьей покинул Россию сразу же после вторжения России в Украину. Он не просто уехал, но и высказал свою оценку действиям властей, продолжает их критиковать. Во время выступления он смеялся не только над Владимиром Путиным и его действиями в Украине, но и над известными пропагандистами, коллегами по цеху, которые боятся высказать свое мнение.

Галкин всегда выходит на сцену один, однако он мастерски перевоплощается в разных людей – от политиков до представителей шоу-бизнеса. Юморески, анекдоты, меткие и смешные актуальные моменты, пародии - Галкин всегда попадает в десятку: замечает самые яркие черты пародируемого, особенности поведения, мимики, голоса.

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