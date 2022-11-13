Усилится антициклон, станет больше прояснений

ru.DELFI.lt

В воскресенье в Литве увеличится атмосферное давление. Понемногу рассеются облака, появится больше прояснений. Особых осадков не ожидается, лишь местами возможна морось. Успокоится ветер, сменит свое направление. Местами, в основном на севере, возможен туман.