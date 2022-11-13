Частных поставщиков электричества ждут более жесткие требования, изменится цена гарантийных поставок

Правительство Литвы вводит более жесткие требования в отношении независимых поставщиков электроэнергии и предлагает снизить наценку за гарантийные поставки. Нынешние поставщики говорят, что новые правила никак не скажутся на их деятельности, а эксперт отмечает, что такие изменения исправят ошибки, допущенные ранее, сообщают журналисты LNK.

Либерализация рынка электроэнергии в Литве несколько поутихла. Летом, когда остановила свою работу компания Perlas Energija, люди были возмущены.

"Самая большая глупость, насмешка над людьми", – сказала тогда журналисту LNK одна женщина.

"В очередной раз наше государство все не наладило", – поделился мнением мужчина.

Для того, чтобы ситуация наладилась, правительство предлагает ужесточить требования к действующим на рынке независимым поставщикам и к потенциальным поставщикам.

"К этому мы пришли, выслушав и позицию парламента", – сказал журналистам министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Предлагается сделать так, чтобы независимым поставщиком не могла быть компания с долгами, неоплаченными налогами, предприниматели должны брать финансовый риск на себя. Собственный капитал должен составлять не меньше половины уставного капитала компании.

"Я бы выделил повышение финансовых требований и компетентности", – сказал министр энергетики.

Независимые поставщики энергии каждых три месяца должны представлять отчеты, планы, связанные с рисками.

Министр сказал, что подтянуться придется и контролирующим органам.

"Раз в квартал надо представлять отчеты ГСРЭ, а ГСРЭ должна тщательно пересмотреть отчеты", – сказал Крейвис.

Одни из крупнейших независимых поставщиков - компании Enefit и Elektrum - говорят, что и до сих пор отвечали ужесточенным требованиям, согласны с ужесточением, а новый порядок актуальнее потенциальным поставщикам.

"Понятно, что после ситуации с Perlas Energija должны были ввести некоторые требования. Нам, компании являющейся частью Eesti energia, эти требования не представляют каких-то сложностей", – сказал глава Enefit Витянис Коризна.

"Капитал мы оцениваем в рамках всей компании. Поскольку мы являемся частью большой группы Latvenergo, у нас никогда не было риска, связанного с капиталом", – сказал глава Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

"Хорошо, что делают так, что таким бизнесом не может заняться абы кто, как это было с компанией Perlas Energija. Кому-то понравилась идея хорошо заработать, а потом поняли, что ничего не смыслят в этом бизнесе и не хотят брать риск на себя", – сказал ректор университета управления и экономики ISM Далюс Мисюнас.

Кроме того, предлагается с декабря снизить цену на гарантийные поставки. Сейчас клиенты платят на 25% больше рыночной цены.

"Принимается закон, которым снизят размер наценки ESO с 25 до 15%", – сказал Крейвис.

ESO указал, что и при 25% наценке поставки убыточные, но министр заметил, что в долгосрочном периоде наценка в 25% необоснованная.

ESO дает простой совет тем, кто еще не разобрался в этапах либерализации и действующем порядке: все, кто получает гарантийные поставки, могут выбирать независимого поставщика, у них есть на выбор три года. Это не зависит от этапа, сказал представитель ESO Паулюс Калмантас.

7 из 10 литовцев пользуются услугами независимого поставщика. Абсолютное большинство, почти 1 млн. человек, пользуются услугами Ignitis.

У Enefit и Elektrum Lietuva по 120 000 и 115 000 клиентов.

У Egto Enegerija – 5692, у Birštono elektra – 1112, у Kauno termofikacinė elektrinė – 72 клиента.

Главы Enefit и Elektrum Lietuva говорят, что крах Perlo Energijа нанес вред и их репутации.

Министр считает, что компания Perlas Energija напрасно запаниковала, она могла вылавировать в сложившейся ситуации.

Выяснилась и цена на следующий год. По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, она будет на 4 цента или 14% выше - 28 центов.

Предложения правительства еще должен одобрить парламент Литвы.

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