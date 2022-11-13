Юристы, работники нотариальных контор и врачи идут работать сварщиками

В Литве в шутку давно уже говорили: "брошу работу, пойду в сварщики, там платят больше". Сейчас это на самом деле стало возможностью заработать. Идут работать сварщиками не простые рабочие, а даже люди академических профессий. На сварщиков учатся юристы, работники нотариальных контор и даже специалисты-медики. Один из них - Каролис - рассказал журналистам LNK, что ушел с работы в Сантаришкской клинике, чтобы работать сварщиком.

"В Сантаришкской клинике я проработал 5-6 лет. Наша специальность была выделена во время пандемии COVID–19. Я биомедик. Скажем так, в Сантаришкес начались конфликты, связанные в основном с зарплатой, поскольку повышать должны всем одновременно, но там поднимают зарплаты части врачей", – сказал Каролис.

По словам Каролиса, пойти в сварщики ему предложили в Службе занятости.

"Я работал в лаборатории, часто работал сутками. (…) Исследование, заполнение документов, сохранение исследуемых материалов в конце рабочего дня. Здесь иначе, бумаг надо заполнять меньше", – рассказал Каролис о новой работе.

Он заметил, что больше всего предложений получает из-за границы.

"За границей зарплата 3000 евро в месяц, это в три раза больше чем в Сантаришкес. С работой в ночную смену я зарабатывал около 1000 евро "на руки". Сейчас я буду учиться 6-9 месяцев. Потом ждет экзамен, получение сертификата", – рассказал он.

Коллеги Каролиса из Сантаришкес удивлены его выбором.

"Тут специфика такова, что больше нужен навык, опыт, чем знания. Делаешь, пока не получится", – сказал он.

Глава центра обучения Techin Альгирдас Дауноравичюс сказал LNK: "У нас учатся в две смены, утром и вечером".

Сам Дауноравичюс перед тем как стал учить сварке, работал в нотариальной конторе, помощником нотариуса.

"Это были кардинальные перемены, но как мы видим сейчас, это пошло на пользу", – сказал глава Techin.

Эксперт Techin Марюс Аблачинскас сказал LNK, что трудно сказать, сколько людей с высшим образованием приходят учиться в профтехучилище.

"Но я слышал, что до 1000 в год. Как в Литве в целом, так и в нашем центре, люди с высшим выбирают разные профессии. Самые популярные - те, которые дают хороший доход", – сказал он.

А специалист Techin по маркетингу Агне Бобинайте рассказала удивившую ее историю.

"Люди сюда приходят и после окончания школы. Но меня больше удивляют люди, которые уже купили жилье и приходят сюда, чтобы сэкономить - становятся электриками, строителями. (…) Бывает и такое, когда люди приходят с готовыми чертежами, консультируются с нашими учеными. Такое бывает", – сказала она.

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