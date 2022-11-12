Коронавирус в Литве: 211 новых случаев, скончались два человека

За минувшие сутки в Литве выявлено 211 новых случаев заражения COVID-19, скончались два человека, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.

Впервые заразились 157 человек, повторно - 51, третий раз - два человека. В больницах проходит лечение 107 пациентов с COVID-19, из них 7 находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек составил 124,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 16,8%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 000 случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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