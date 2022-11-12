Часть вильнюсцев не против того, чтобы магазины не работали в воскресные дни

ru.DELFI.lt

„Senukai“ prekiauja maisto produktais Foto: Bendrovės nuotr.

В некоторых странах Европы магазины по воскресеньям не работают. Парламент Литвы уже прежде выступал с таким предложением, но его не поддержали. Сейчас это предложение вернули, поскольку решается вопрос экономии электричества. Крупные торговые сети это предложение не поддерживают, однако жителям новые порядок не доставил бы неудобств, пишет madeinvilnius.lt.