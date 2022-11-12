Не помогают и скидки: в неделю на продукты семья тратит 250 евро

В Литве дорожают продукты питания, поэтому торговцы всеми возможными способами пытаются завлечь покупателей. Некоторые торговые центры объявляют больше акций, снижают цены на некоторые продукты питания. Однако часть покупателей уверяет, что не доверяет торговцам, а от высоких цен не спасают даже акции, сообщает LNK.

Одни приходят в магазин как на выставку, просто посмотреть, другие - как на охоту, смотрят, где объявления о скидках, и берут только эти товары.

"Посмотрели сыр, хочется, но уже не можем себе позволить. Все есть, но ходим только посмотреть", – сказал LNK пенсионер.

"Клиентов стало больше, потому что пошли скидки", – заметила другая покупательница.

И на самом деле, стало больше скидок.

Похоже, что между магазинами началась борьба за покупателей, количество которых сократилось.

"Конкурируют так, что некоторые товары продают по себестоимости или даже дешевле. Есть одно опасение, чтобы не было как с колбасой Шурика. Добавляешь таблетки и надеешься, что собака заснет, а собака хитрая, выплевывает таблетки. Утешает лишь одно, что две сети из 5 уже начали конкуренцию за покупателей", – сказал LNK основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас.

Торговые сети не скрывают - покупатели не берут все подряд. Больше 60% покупателей планируют покупки, а 30% покупают самое необходимое.

"Мы видим, что покупатели стали рациональнее, целых 82% клиентов указывают, что чаще берут товары со скидками", – сказал представитель сети Maximа Томас Башаровас.

"В августе мы начали три кампании, связанные с более низкими ценами и привлекательными предложениями", – сказала представитель Iki Вайда Будрене.

Кое-где скидки объявляют рано утром и поздно вечером.

"Сейчас мы стараемся делать больше скидок, только что они не такие большие, ведь себестоимость товаров выросла", – сказал глава Norfа Дайнюс Дундулис.

Падение потребления могут побудить и другие процессы. Это целая цепочка еще более мрачного сценария.

"Мы видим сокращение потребления, это вскоре скажется на том, что потребуется меньше рабочих. А тогда мы окажемся в такой ситуации, когда все дорого, а денег нет", – сказал Визицкас.

На сколько еще могут подешеветь продукты и приносят ли акции реальную пользу покупателям? К сожалению, ситуация такова, что некоторые люди разочарованы и не верят акциям.

"Это больше хитрость. Первая пачка, а потом...", – сказала пенсионерка.

"Пенсионерам выжить почти невозможно, если нет помощи от детей, все", – сказал мужчина.

"Есть часть торговцев, которые объявляют акции, делают скидки, но после проверки выясняется, что все это не так. Просто пускают пыль в глаза, это нечестная игра", – заметил Визицкас.

"Цены завышают, мы в этом убедились, а когда объявляют скидки, продают по нормальной цене", – сказала жительница Вильнюса.

Она сказала, что ее семье с тремя детьми на продукты требуется 250 евро в неделю. Приходится ездить по разным магазинам в поисках более дешевых продуктов.

"Я думаю, что видеть такие цены нормально. Это можно объяснить, если мы понимаем, какая сейчас экономическая ситуация", – сказала LNK Юлия из Украины.

Специалисты отмечают, что сейчас на смену дорогим продуктам приходят дешевые. Люди ищут альтернативы, следят за ценой на килограмм, отказываются от десертов и готовят сами. А продукты со скидкой, особенно с большим сроком годности, закупают впрок.

"Эта серьезная ситуация касается всех нас: и людей, и торговцев, и компании, и покупателей", – сказала представитель Rimi Габриэле Шеренене.

Однако торговцы говорят, что покупатели пока берут со скидками только товары двух групп.

"Мы видим снижение продаж орехов, они очень подорожали, и вторая группа - табачные изделия и сигареты. Я думаю, стало больше контрабанды. В остальных группах снижения не видим", – сказал Дундулис.

По данным компании, которая следит за ценами, средняя корзина самых дешевых товаров подорожала на 33% (на 18 евро).

Больше всего подорожал кофе, самая дешевая сметана, самый дешевый томатный сок, черный хлеб. Подешевели лишь три товар: рис, самый дешевый чай и самый дешевый черный шоколад.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!