Сообщение о происшествии в полицию поступило в 18 ч.
Автомобиль Toyota Prius врезался в заднюю часть стоявшего автомобиля Fiat и в колесо Opel. Кроме того, он зацепил автомобиль Audi.
Удивительно, но после полученных повреждений Toyota Prius еще ехал.
Его водитель заехал в один из дворов и сбежал, бросив автомобиль.
Жители этого двора сказали, что раньше этот автомобиль не видели. Машину увез эвакуатор.
Полиция ищет владельца авто. Потом будут искать водителя.
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