Новое исследование: непросто ответить на вопрос, почему жители Литвы верят в теории заговора

Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ, социолог Айне Рамонайте в передаче "Актуальное интервью" на Žinių radijаs представила результаты новейшего исследования. В ходе исследования выяснилось, что часть жителей Литвы считает, что жизнь в советское время была лучше, чем сейчас. Интересно, что именно эта часть общества больше склонна верить во всякие теории заговоров, например, о том, что коронавирус был создан специально, а количество умерших во время пандемии - выдумано.

"На первый взгляд, кажется, что эти вещи не связаны. Но потом, когда начинаешь следить за их корреляцией в статистике, учитывать разные теории и пояснения, от чего вообще зависит вера в теории заговора, выясняется, что кое-что характерно для наших жителей.

Если люди чувствуют, что что-то происходит независимо от них, меняет их жизнь, они начинают чувствовать себя беспомощными, ущемленными, чувствуют потерю статуса. И если они чувствуют, что все то, о чем говорят публично как-то не согласовывается с их ощущениями, они думают иначе. В таких случаях люди также благосклоннее относятся к теориям заговора", – сказала Рамонайте.

По ее словам, в Литве немало людей до сих пор испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что произошло после развала СССР.

"Но не потому, что им не нравится независимость как таковая, а потому что эти перемены были очень драматические и болезненные. Но публично об этом никто не говорит. И пережитые людьми болезненные моменты остаются личными проблемами каждого. И над этим даже любят пошутить – если говоришь, что плохо, что распались колхозы, то над этим в публичном пространстве часто смеются. А люди переживают это болезненно.

Они чувствуют, что с этими колхозами, заводами, где они много лет работали, распалась часть их жизни. Похоже, что эти обиды через столько лет отражаются в недоверии к тому, что говорят во всеуслышание", – сказала профессор.

И хотя, по ее словам эта связь не прямая, но при углублении в вопрос, она становится очевидной.

Рамонайте заметила, что тот факт, что об этом стараются не говорить, можно объяснить двумя моментами.

"Первое - отчасти мы боимся, что это может как-то помочь российской пропаганде. Сам Владимир Путин очень критиковал в России 1990-ые, когда было много хаоса, даже больше, чем в Литве.

Но другая причина, которая видна в посткоммунистических странах Восточной Европы, не только в Литве, это то, что культурная, политическая и даже академическая элита по большей части ничего не утратила. Они в это время трансформации остались в выигрыше. (…) Они не чувствуют никакой обиды, не почувствовали проблем. И если ты с этим не столкнулся, тебе кажется, что и другие не столкнулись. А если кто-то жалуется, кажется, что они это выдумали", – сказала Рамонайте.

Профессор сказала, что отсутствие сочувствия к таким людям замечают и другие ученые.

"Этот общий энтузиазм, связанный с независимостью, демократией, возвращением в Европу словно затмил все и не дал задуматься о том, что тут может быть какой-то негативный опыт. Вот сейчас, когда прошло много лет, можно объективнее взглянуть на реальные цифры и адекватнее оценить то время" – сказала профессор.

Она заметила, что в Литве стало меньше людей, которые положительно оценивают советское время.

"Я вижу две причины этого. Во-первых, смена поколений, хотя есть и молодежь, перенимающая это от родителей, но все же большая часть перенимает публичный нарратив. Это первая причина. Вторая – объективное улучшение жизни", – сказала Рамонайте.

Разлад в обществе вызывают и сами политики, заметила профессор. Но глубинная причина не в этом.

"И, конечно, информационные технологии, так называемые пузыри в этом участвуют. Но есть другой момент – это объективные моменты. Это процессы, которые у нас были, которые мы связывали с переходом из одной экономической системы в другую, но похожие процессы в похожее время происходили и в США, только это касалось глобализации. (…)

А сейчас те люди тоже ностальгируют по прошлому, по более стабильному периоду индустриализации, поэтому они активно голосуют за Дональда Трампа. Вся эта глобализация отчасти, как глубинная причина всей этой разрозненности, а способствуют этому все глубинные и технологические аспекты", –заметила Рамонайте.

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