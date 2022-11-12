Нашелся литовец, который выиграл в лотерею 5,4 млн. евро

Больше недели назад появилась информация о том, что житель Литвы (Пакруоиса) выиграл в международной лотерее Vikinglotto 5,4 млн. евро. Спустя некоторое время этот человек обратился за призом. Он не захотел назвать свое имя, но поделился своими планами.

Счастливый билет Vikinglotto счастливчик купил 31 октября после обеда в магазине Maximа, на ул. Статибининку, 4, в Пакруоисе. Он ехал на кладбище и зашел в магазин за свечами. У кассы он решил купить лотерейный билет.

"Он выиграл главный приз - 5 449 588 евро. Именно эта комбинация из 7 цифр была в купленном в Пакруоисе билете", – сказала представитель компании Olifėjа Рената Мозурайте.

Человек, который выиграл главный приз, 2 ноября не смотрел передачу, в во время которой в Норвегии стал известен билет-победитель. Поскольку было много работы, он не проверил билет и на следующий день. Потом родственник напомнил ему о билете, сказав, что кто-то в Пакруоисе выиграл главный приз.

"Победитель сохранил здравый рассудок. Он сказал, что рад, но понимает всю ответственность, надо эти деньги использовать должным образом. Сначала он намерен отдохнуть с близкими, отправиться в путешествие. Часть суммы он намерен пожертвовать учреждениям здравоохранения, благотворительным организациям. Мы предложили этому человеку и помощь специалистов, финансовых консультантов", – сказала Мозурайте.

Это уже второй человек в Литве, который выиграл крупный приз Vikinglotto. В марте жительница Утены выиграла 5,8 млн. евро. И это только в этом году. В прошлом году вильнюсец выиграл в Vikinglotto 13 млн. евро.

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