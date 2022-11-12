Треть зарплаты уходит на налоги: больше литовцев платят только граждане двух стран

Работники в Литве отдают в виде налогов больше трети своей зарплаты. Международная Организация экономического сотрудничества и развития подсчитала, что больше налогов платят только работники в Бельгии и Германии - эти страны намного богаче Литвы, сообщают журналисты канала LNK. Однако экономисты считают, что наша система нормальная, а подтянуться должны другие страны.

Анжелика 4,5 года работает в компании, занимающейся производством этикеток и упаковок. Почти половину зарплаты она отдает на налоги.

"При нынешних ценах жить тяжело. Все подорожало больше чем наполовину, можно сказать. Каждую неделю все дорожает, а зарплаты не растут. При этом налоги увеличиваются", – сказала контролер качества компании Pakmarkas Анжелика Савоская.

В компании Pakmarkas работают 206 специалистов.

По словам главы компании Виргиниюса Гумбарагиса, чем больше платишь налогов, тем выше финансовый порядок.

"Это как учат в бизнес-школах, надо думать о прибыли, а не о том, какие налоги платишь. Все налоги платим с заработанных доходов", – сказал глава Pakmarkas.

В Литве средние доходы "на руки" составляют 60% от зарплаты, остальная часть идет на налоги - "Содре" и госбюджету. Это в прошлом году выяснила ОЭСР. Из 38 стран, с которыми сравнивали Литву, больше налогов платят только в Бельгии и Германии.

"Могли бы снять это налоговое бремя, мы были бы довольны", – сказала Анжелика.

В Германии и Бельгии ВВП на одного жителя на 20 000 евро больше, чем в Литве. Сейчас человек с зарплатой 1500 евро "на бумаге" в Литве получает "на руки" меньше 1000 евро. Больше 500 евро уходит на подоходный налог и на налоги "Содры", еще 20 евро в "Содру" платит сам работодатель.

"Я думаю, что это нечестно, платишь государству очень много налогов. Конечно, много уходит на содержание жилья и питание", – сказала Анжелика.

Эксперты подсчитали, что меньше налогов платит только состоящий в браке и воспитывающий двоих детей работник - не 40%, а всего 20%. Анжелика же одна воспитывает ребенка, но меньше налогов она не платит.

Экономист Раймондас Куодис сказал, что неправильно говорить, что литовцы платят больше всего налогов, ведь выплаты "Содре" - это не налоги. Рано или поздно они возвращаются к человеку.

"Получаешь потом примерно столько, сколько внес, но в виде пенсии. Это не налог. Это страховой взнос", – сказал он.

По данным ОЭСР, налоги в Литве намного выше средних. Обычно после уплаты налогов у работников остается 75% зарплаты, а в Литве эта часть составляет чуть больше 60%.

"У нас хорошая система - все налоги в "Содру" платит работник, у нас более прозрачная система, ОЭСР она может казаться хуже, но это не так. Все страны ОЭСР должны подтянуться и сделать так, как сделали мы", – советует Куодис.

В 2000 г. налоги в Литве составляли почти половину зарплаты, однако в скором времени власти могут взвалить на работников новые налоги.

"Кое-какая корзина работников представлена на рассмотрение коалиции, мы ждем реакции, ждем сигнала, что есть политическое соглашение о повышении налогов, тогда этот вопрос можно передать на обсуждение в парламент", – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.

LNK интересовался у прохожих, как они отнесутся к повышению налогов.

"Будет больше беспорядков, это факт. Это запрограммировано", – сказал один мужчина.

"Как всегда, меньше не бывает", – прокомментировала женщина.

Президент Литвы говорит, что надо отказаться от всех существующих льгот. Глава Минфина упоминает налоги на загрязнение.

В прошлом году была идея повысить налоги для тех, кто много зарабатывает за счет индивидуальной деятельности.

Скайсте сказала, что уменьшиться могут разве что налоги на труд.

Правящие не раз говорили о пересмотре налогов после того, как кризис пройдет.

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