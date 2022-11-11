Цены на отопление в ноябре снизились: месяц они могут оставаться стабильными, а потом увеличатся до 30%

Снижение цен на централизованное отопление в ноябре было связано с удешевлением топлива и изменением методики подсчетов в сентябре, считают опрошенные BNS эксперты. По их словам, цены на тепло в отопительный сезон будут определяться и ценами на само топливо, а также погодой и определяемой ею долей ископаемого топлива в структуре топлива поставщиков.

По данным Государственной службы по регулированию энергетики (ГСРЭ), средняя цена централизованного отопления в Литве в ноябре по сравнению с октябрем снизилась на 5,6% до 9,71 цента (без учета НДС) за киловатт-час (кВтч).

По словам члена ГСРЭ Матаса Тапараускаса, причиной снижения цен на отопление стали более низкие цены на природный газ и биотопливо.

«Основная причина в том, что цены на природный газ и биотопливо снизились, хотя и незначительно. В начале октября у нас были цены на энергоносители, которые оставались практически на уровне цен февраля прошлого года. В течение октября как из-за теплой погоды, так и из-за заполнения хранилищ природного газа в Европе общие цены немного снизились», - сказал BNS Тапараускас.

«Это изменение и позволяет компаниям немного снизить прогнозную цену на ноябрь с учетом заключенных контрактов как на биотопливо, так и на природный газ», — добавил член ГСРЭ.

Снижение цен на отопление также было вызвано сентябрьским изменением методики расчета со стороны регулятора рынка, что позволяет более гибко менять цены.

По словам Тапараускаса, до сентября цены на отопление рассчитывались на основе фиксированной структуры топлива на весь год и его цен за предыдущие месяцы. Между тем, теперь рассчитываются с учетом фьючерсных контрактов поставщиков на закупку топлива и топливной структуры предстоящего периода.

«Предыдущий расчет создавал отрицательные финансовые потоки для компаний при резком изменении цен на топливо. В то же время жителям не предлагалась гибкость или не гарантировалось изменение цен», - сказал член ГСРЭ.

По словам Валдаса Лукошявичюса, руководителя Литовской ассоциации поставщиков тепла (ЛАПТ), измененная методология позволяет сбалансировать доходы и расходы поставщиков тепла.

«Когда начался энергетический кризис, возникла такая проблема, что когда цены на топливо поднимались в полтора-два раза за месяц, у компаний закончились деньги и не было доходов... Теперь цены более точны. Какими бы ни были расходы в этом месяце, они включены в стоимость», - сказал глава ЛАПТ.

Генеральный директор Klaipėdos energija Антанас Катинас сообщил, что инвестиции компании в объекты биотоплива, а также изменение методологии позволили снизить цены на тепло в ноябре.

«Независимые производители тепла, особенно в отопительный сезон, реагируют на поставщика тепла (топливную структуру — BNS). До того, как у нас появились котлы на биотопливе, они смотрели на нашу газовую составляющую. Когда появились котлы на биотопливе, они уже не могут этого делать. А биотопливо всегда было на 30 % дешевле газа», - сказал BNS Катинас.

«Мы можем делать более реалистичные прогнозы. Изменение методологии позволило более точно прогнозировать цены, поскольку топливо составляет 80% от цены. Более точное прогнозирование дает свои результаты», - добавил он.

В ноябре по сравнению с октябрем больше всего цена на тепло снизилась в Клайпеде – на 14,6% до 8,59 центов. В Паневежисе она упала на 13,9% до 9,58 цента, в Каунасе – на 3,3% до 9,19 цента, в Вильнюсе - на 1,5% до 8,77 цента, в Шяуляй - на 0,7% до 8,52 цента. В этом городе цена была самой низкой в ​​ноябре.

По словам Лукошявичюса, изменение цен на топливо больше всего затронет те города, где сжигается больше газа.

Однако, по его словам, в феврале и январе следующего года цены на тепло должны быть на 10-30% выше, чем за тот же период этого года, но «такой огромной разницы, как осенью, не будет».

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