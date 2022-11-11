Жена президента: с приближением зимы число беженцев из Украины может увеличиться, и готовиться к этому нужно уже сейчас

ELTA ru.DELFI.lt

Diana Nausėdienė Foto: Santaros klinikos

Супруга президента Литвы Диана Науседене вместе с супругой президента Польши Агатой Корнхаузер-Дудой посетили дневной центр поддержки и образования RIO Edu Centrum в Варшаве, где встретились с семьями украинских беженцев и обсудили их потребности.

На встрече также обсуждалась готовность сектора неправительственных организаций к возможному увеличению потока беженцев в связи с российскими атаками на гражданскую и социальную инфраструктуру в Украине и их последствиями, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента. RIO Edu Centrum был основан неправительственной благотворительной организацией, которая на протяжении многих лет занимается поддержкой образования польских детей, не имеющих возможности и надлежащих условий для обучения, и оказывает помощь наиболее нуждающимся детям. После нападения России на Украину организация начала помогать семьям украинских беженцев. Статьи по теме: В Литве опасаются приближающейся зимы: в любой день может начаться массовое прибытие украинцев Центр бесплатно помогает украинским матерям стать профессионально активными, занимается образованием, занятостью и воспитанием их детей. Супруги президентов обсудили проблемы, связанные с успешной интеграцией украинцев на рынке труда, приобретением ими более высокой квалификации и устройством их детей в учебные заведения. По словам Д. Науседене, аналогичную помощь украинским семьям оказывает действующий в Вильнюсе Украинский центр. Украинский центр создан по инициативе Д. Науседене и Елены Зеленской и является первым подобным учреждением в Европе. "Вместе с нашими партнерами мы делаем всё, чтобы люди из Украины могли найти в Литве безопасное убежище, медицинскую и социальную помощь, образовательные услуги и, самое главное, возможность поддерживать свою культуру и сохранять жизнеспособность своей нации. Я очень рада, что украинские семьи получают такую же помощь в Польше. Путем совместных усилий и обмена опытом мы должны продолжать эту деятельность столько, сколько потребуется", - сказала супруга президента Д. Науседене. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!