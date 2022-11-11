Глава МИД в Берлине: немецкая бригада укрепит безопасность не только Литвы, но и всего региона

ELTA ru.DELFI.lt

В пятницу министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, находящийся с визитом в Берлине, встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. В ходе встречи министры обсудили укрепление экономических отношений между Литвой и Германией, ситуацию с безопасностью в регионе и представили готовность Литвы принять в Литве немецкую бригаду.

"Конкретное обязательство Германии по развертыванию немецкой боевой бригады для постоянного ротационного присутствия укрепит безопасность не только Литвы, но и всего региона", - отметил глава литовской дипломатии во время встречи с А. Бербок. "Победа Украины вернет спокойствие и безопасность во все наши дома, и долг всех европейцев – сплотиться ради общей цели", - в ходе дискуссии о войне России против Украины министр Г. Ландсбергис подчеркнул важность всяческой помощи Украине. Статьи по теме: Минобороны Литвы призвали договориться о датах дислокации бригады из Германии Премьер: необходимую для бригады инфраструктуру в Литве реально создать за 3 года На встрече также обсуждались опасности экономической и энергетической зависимости от авторитарных режимов, сотрудничество в оборонной промышленности и других сферах, а также преимущества диверсификации экономики. "Автократические режимы следят за реакцией и действиями демократического мира. Специальный трибунал мог бы стать еще одной опорой миропорядка, основанного на правилах, а также сдерживающим фактором для других режимов с ревизионистскими целями", - отметил Г. Ландсбергис. В ходе своего визита в Берлин министр также встретился с председателем Комитета по обороне Федерального парламента Германии (Бундестага) доктором Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, другими немецкими политиками, а также представителями основных институтов политической мысли Германии и Федерального союза немецкой промышленности (BDI). Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!