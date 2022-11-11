Оппозиция Литвы: любое другое правительство однозначно лучше этого

Председатель оппозиционной партии Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис говорит, что видит альтернативу Кабинету министров во главе с Ингридой Шимоните. По его словам, необходимо оценивать все возможные альтернативы, поскольку, отмечает политик, любое правительство лучше нынешнего.

"Любое другое правительство однозначно лучше, чем это, где большинство министров не на своем месте. Я думаю, что даже в партии и фракции консерваторов сегодня есть люди, которые могли бы быть хорошими министрами", - радиостанции Žinių radijas сказал экс-премьер.

Политик утверждает, что в оппозиции обсуждается возможность выражения недоверия Кабинету министров правых. Правда, С. Сквернялис дал понять, что даже если Сейм выразит недоверие правительству И. Шимоните, оппозиция не будет спешить перенимать власть.

"Есть разные варианты. Если есть это большинство есть, и оно остается большинством – оно может сформировать другое правительство, потому что никто не ставит под сомнение результаты выборов в Сейм. Но Правительство не обязательно должно состоять из тех министров, практически каждого из которых можно интерпеллировать", - сказал С. Сквернялис.

"Если в этом случае невозможно сформировать другое правительство, обязанность президента – поручить другим политическим силам или крупнейшим политическим силам предложить свои варианты. Есть много разных альтернативных вариантов", - сказал он и отметил, что политическая сила, которую он возглавляет в этом Сейме, будет слишком малой, чтобы браться за формирование нового Кабинета министров.

"Мы не самая крупная фракция в Сейме. Обычно такое поручение дается самой крупной фракции. Как бы там ни было, если даже интерпелляция Правительству удастся, самая крупная фракция в Сейме по-прежнему остается консерваторы. У них есть возможность сформировать новое Правительство. Если не удастся, тогда уже будут другие варианты", - обобщил политик.

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