Серьезное ДТП в Кельмеском районе: зажат человек, дорога перекрыта

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По Единому номеру службы спасения поступило сообщение о том, что в Кельмеском районе произошло серьезное ДТП. Сообщается о зажатом в машине человеке.