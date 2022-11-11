О несчастье сообщили в 12.05 ч.
По предварительным данным, в деревне Папруджяй (Кельмеский район), на ул. Плянто, произошло ДТП, зажат человек.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что столкнулись тягач и легковой автомобиль.
В легковом автомобиле зажат водитель, его вызволяют из машины, информации о его состоянии пока нет.
Водитель грузовика не пострадал.
Из-за ДТП дорога стала непроездной.
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