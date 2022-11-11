В Кальвяляй в гимназии упал лифт, пострадал три человека

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в Кальвяляй (Вильнюсский район) в гимназии упал лифт. Есть пострадавшие.

По предварительным данным, 11 ноября, в 10.54 ч., пожарным-спасателям сообщили, что в кальвяльской гимназии Aušros (Вильнюсский район, Кальвяляй, ул. Маргю) упал лифт. В лифте были три человека, которые не могли из него выйти.

К приезду пожарных-спасателей двери лифта уже были открыты, одного человека вызволили. Пожарные-спасатели передали его в руки врачей.

Врачи внутри лифта оказали помощь двум женщинам, которые получили травмы.

По предварительным данным, лифт упал с третьего этажа.

Пожарные-спасатели информировали, что во время несчастья пострадали работники гимназии.

У женщин диагностированы открытые переломы ног, мужчина успел присесть, поэтому получил не такие тяжелые травмы.

По данным полиции, все пострадавшие (женщины 1979 и 1951 г.р. и мужчина 1973 г.р.) были в сознании. Их увезли в больницу.

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