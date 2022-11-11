После дождливой пятницы погода улучшится

Сегодня над Литвой пройдет теплый атмосферный фронт. Ожидается облачная погода. Во многих районах пройдет небольшой дождь, местами морось.

Будет дуть сильный ветер, на западе порывы ветра достигают 15–17 м/с. Днем будет от 9 градусов тепла на юго-востоке до 13 градусов на западе страны, в большинстве районов будет 10–12 градусов тепла.

В субботу ночью усилится зона высокого давления, однако ночью будет облачно. Местами, в основном на юге и юго-востоке пройдут дожди. Будет дуть сильный ветер, местами порывистый. Утром будет 7–12 градусов тепла.

В субботу днем ожидаются небольшие прояснения. Местами возможны небольшие осадки, в основном морось. Воздух прогреется до 11–15 градусов тепла.

В воскресенье ночью установится переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки, морось. Ночью будет 6–11 градусов тепла.

В воскресенье днем ситуация практически не изменится, давление еще больше увеличится. На юге местами возможны небольшие осадки. Воздух прогреется до 9–14 градусов.

По нынешним данным, в начале следующей недели осадков не ожидается. Ветер успокоится, и ночью и днем станет прохладнее.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!