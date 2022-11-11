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Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели, литовский публицист Казис Прейкшас. Обсуждаем: Херсон и изменение настроений в Украине и России, выборы в США, Хаймарсы для Литвы, счета за отопление, что нового в Вильнюсе.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов и Ангелина Гудкова.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!