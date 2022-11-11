Жители Вильнюсского района возмущены: реконструкция дороги стоила 2 млн., а велодорожка ведет в никуда

Вильнюс быстро расширяется, поэтому в инфраструктуре нуждаются не только жители центра, но и периферии. Живущие здесь вильнюсцы нередко жалуются, что и городской и районный муниципалитеты о них забывают и не выделяют ни времени, ни ресурсов для улучшения качества жизни. С такими жалобами в редакцию Delfi обратились жители Реше (Вильнюсский район). Они сказали, что велодорожка, идущая через весь их район, обрывается у черты города. По их словам, муниципалитет не соглашается продлить велодорожку.

Жители района обращались и в городской и в районный муниципалитеты, просили объяснить, почему велодорожка ведет в никуда, просили городской муниципалитет продлить ее хотя бы до школы.

Однако первый вопрос - обсудил ли районный муниципалитет при проектировании велодорожки ее дальнейшую судьбу с городской мэрией.

Муниципалитет Вильнюсского района объяснил, что велодорожку проложил не он, а Литовская дирекция автомобильных дорог (ЛДАД). Представителям муниципалитета неизвестно, был ли проект согласован с Вильнюсским муниципалитетом, с этим вопросом надо обращаться в ЛДАД.

Дорога Nr. 5210 Бендоряй-Реше-Калинас принадлежит государству и за нее отвечает ЛДАД. Реконструкция дороги обошлась в 2 410 778 евро (с НДС),

ЛДАД указала, что ей дорога принадлежит до того места, где кончается велодорожка. Также сказано, что проект был согласован с Вильнюсским муниципалитетом. За продолжение велодорожки отвечает Вильнюсский муниципалитет.

Delfi обратился в муниципалитет с вопросом, будет ли продолжена велодорожка. В ответе сказано, что такие планы есть, но это будет обсуждаться не раньше 2023 года.

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