Спикер Сейма Литвы Чмилите-Нильсен находится с визитом в Украине

В то время как Россия уже почти девять месяцев продолжает войну в Украине, спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен объявила в четверг, что второй раз приехала в Украину, чтобы посетить Киев и его окрестности.

"Во время первого визита, когда прошел только первый месяц войны, было много неизвестности и беспокойства. В этом нет недостатка и сегодня, когда по городу могут ударить в любой момент, когда он тонет во мраке и не меньшей неопределенности", — написала глава парламента на своей странице в Facebook.

Как сказано в распространенном позднее сообщении, делегация во главе с Чмилите-Нильсен участвует в заседании ассамблеи Сейма и Верховной Рады в столице Украины.

Согласно сообщению, возобновление деятельности двусторонней парламентской ассамблеи может стать важным инструментом оказания политической и практической парламентской помощи Украине, которая борется за свободу и стремится к интеграции в Евросоюз и НАТО.

Спикер пишет, что во время своего первого визита в Украину после кремлевского вторжения страна "оправлялась от первых переживаний, сегодня у нее уже есть болезненные шрамы. И не один".

"Однако в одном тогда не было недостатка, а сейчас это чувствуется еще больше — в вере в свободное будущее", — написала Чмилите-Нильсен.

В Украине она встретилась с главой Верховной Рады страны Русланом Стефанчуком, посетила Бучу, Ирпень и Бородянку. На встрече с Стефанчуком Чмилите-Нильсен подчеркнула, что парламентская солидарность с Украиной и поддержка особенно необходимы сейчас, когда Россия целенаправленно обстреливает города, мирных жителей и бьет по гражданской инфраструктуре.

"Я сказала на встрече, что Литва рассматривает это как еще одно доказательство военных преступлений России и будет стремиться наказать виновных в них. Кроме того, мы работаем с партнерами по Европейскому союзу над 9-м пакетом санкций, который бы предусматривал дополнительные ограничительные меры в отношении России", - отметила она.

По словам главы парламента, важно как можно скорее начать переговоры о членстве Украины в ЕС.

"И для того, чтобы это произошло как можно скорее, мы должны помочь Украине преодолеть недостатки, указанные Еврокомиссией. У меня есть мечта, чтобы переговоры завершились в 2027 году, во время председательства Литвы в Совете Европейского союза", - сказала спикер Сейма.

"Это требует коллективных решений и действий со стороны ЕС и НАТО или даже более широкого международного сообщества", — добавила она.

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