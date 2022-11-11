Климатолог рассказал, каким будет начало календарной зимы

Ноябрь в этом году балует теплой погодой, а климатологи прогнозируют, что теплее обычного будет и начало декабря. Однако ученых и натуралистов такие известия не радуют, поскольку это вредно и людям и природе.

Теплым в этом году был не только октябрь, в ноябре жителей Литвы также радует необычно теплая погода.

"Пока температура очень хорошая, подольше бы такой оставалась", – сказала одна жительница Вильнюса.

Другой вильнюсец заметил, что часто ходит в парк Вингис.

Третий сказал журналистам LNK, что ему хотелось бы больше солнца – сейчас слишком облачная погода.

Больше солнца осенью в этом году мы не увидим, но климатологи прогнозируют, что погода будет хорошей не только в конце осени, но и в начале зимы. По их данных, весь ноябрь средняя температура будет около 5 градусов, осадков будет меньше обычного.

"Осадков, по крайней мере по прогнозам на этот день, будет на 20% меньше, чем обычно в ноябре. Заморозки будут и в ноябре, это естественный процесс.

Делать прогноз на весь декабрь еще рано, но что касается начала месяца, то пока тенденции те же, что и в ноябре - температура будет несколько выше обычной", – сказал LNK климатолог Донатас Валюкас.

Кажется, осень в этом году идеальная. Однако натуралисты видят немало проблем, вызванных глобальным потеплением. Оказывается, из-за тепла до сих пор не спят клещи.

"Если свернуть в лес, пройтись по валежнику, бурелому, то можно найти клещей. Клещи не спят и в зарослях дикой малины, крапивы, в высокой траве", – сказал натуралист Селямонас Палтанавичюс.

Энтомолог Национального центра общественного здравоохранения Милда Жигутене сказала LNK, что клещи есть, но их не так много, как летом. Однако - да, часть их остается активной.

Провизоры отмечают, что люди заботятся о своем здоровье и все чаще делают прививки от клещевого энцефалита и от гриппа.

Этой осенью опасность представляют не только клещи, но и грипп - количество больных гриппом растет, провизоры отмечают, что погода способствует распространению вирусов. Люди перестали носить маски, поэтому болезнь распространяется быстрее.

"Грипп - непрогнозируемая болезнь. Утром ты можешь быть здоров, а вечером – уже температура 39 градусов. Так мы понимаем, что это острое вирусное заболевание", – сказала LNK провизор Зита Янушаускене.

Натуралисты отмечают, что теплая осень вредна не только людям, но и природе: косули, ежи, барсуки, зайцы, пресмыкающиеся и земноводные, по словам Палтанавичюса, еще не готовы к зиме. Тем, кто впадает в спячку, приходится тратить накопившуюся энергию и запасы.

"И животным и растениям надо готовится к зиме, такая поздняя активность им во вред, они растратят энергию, которая нужна зимой", – сказал натуралист.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, самой высокой температурой в ноябре было 18,5 градусов в 1968 году, в Кибартай.

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