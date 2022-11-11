Возле посольства Беларуси в Вильнюсе пройдет акция протеста

В пятницу у белорусского посольства проходит акция протеста.

По данным Движения Momentum Vilnius, акция потребует освобождения гражданки Литвы - учительницы Елены Цимбалист и других политзаключенных, прекращения пыток, а также реального законного представительства граждан и проведения новых свободных выборов в Беларуси.

В начале ноября белорусские СМИ сообщили, что Цимбалист задержана по обвинению в экстремизме. В нем указано, что Цимбалист переехала в Беларусь в 2011 году.

Посольство Литвы в Минске официально не было проинформировано о возможном задержании гражданки Литвы. Увидев эту новость в СМИ, оно передало представителям Беларуси ноту с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах произошедшего.

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