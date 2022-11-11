В Вильнюсе учреждена когорта помощи демократическим активистам и правозащитникам

По инициативе Литвы и неправительственных организаций Freedom House и Alliance of Democracies создана когорта для оказания поддержки активистам демократии и правозащитникам.

В ходе состоявшегося в четверг в Вильнюсе форума "Будущее демократии" представители учреждений и организаций заявили, что когорта усилит сопротивление принуждению со стороны авторитаризма.

"Сегодня вместе с коллегами мы запустили совместный проект, направленный на противодействие авторитарному давлению. Это инициатива практических действий в очень важных сферах", - заявил в четверг журналистам вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас.

"Я рад, что эти группы и литовское правительство объединились, и я с нетерпением жду практических решений, которые они представят миру по такой важной теме", — заявил специальный помощник президента США Джо Байдена Роберт Берщински.

По словам вице-министра, группа сосредоточится на обнародовании историй политзаключенных, усилении давления с целью их освобождения, обеспечении убежища и защите демократических активистов, спасающихся от авторитарных режимов, борьбе с репрессиями и сопротивлении экономическому давлению со стороны авторитарных режимов.

Согласно совместному сообщению Министерства иностранных дел (МИД), Freedom House и Alliance of Democracies, сплочение сторонников демократии и координация действий по усилению сопротивления авторитаризму стали еще более актуальными после того, как Россия начала войну против Украина и взаимодействие авторитарных сил активизировалось.

"Автократы пытаются создать иллюзию того, что они — будущее, и стремятся переделать международный порядок в своем воображении. Но на самом деле такая похвальба авторитаристов основана только на демонстрации военной силы, бряцании оружием и репрессиях против беззащитных людей", - сказал для сообщения министерства глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.

По данным Министерства иностранных дел, форум "Будущее демократии" собрал сообщество демократического мира и сторонников демократии, на нем обсуждались самые большие вызовы, стоящие перед демократией на данный момент, и возможные действия для противодействия усиливающемуся давлению авторитарных режимов.

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