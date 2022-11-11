Новый рейтинг: есть ли у правящих повод для радости?

В прошлом месяце рейтинг правительства Литвы был очень низким, сейчас наблюдается улучшение. По заказу портала Delfi компания Spinter tyrimai провела опрос общественного мнения 18–28 октября. Казалось бы, ситуация улучшилась, но политологи утверждают, что у правящих особого повода для радости нет, ситуация быстро может изменится.

В рейтинге политических партий по-прежнему лидирует Союз отечества-Христианские демократы Литвы (в сентябре 12%, в октябре – 14,2%).

Далее идут Социал-демократы Литвы соответственно 11,3% и 11,8%.

На третьем месте – демократический союз "Во имя Литвы" - 6,5% и 7,4%.

Далее идет Литовский союз крестьян и зеленых - в сентябре 6,5%, в октябре 6,9%.

На пятом месте – правящее Движение либералов - соответственно 6,2% и 5,8%.

На шестом месте – "Свобода и справедливость". За эту партию готовы голосовать 4,8% респондентов в сентябре и 5,3% в октябре.

Далее идет Партия свободы - в сентябре 3,9%, в октябре – 3,6%.

На последнем месте рейтинга Партия труда - соответственно 3,7% и 2,4%.

За другую партию намеревались голосовать 8,8% участников опроса, 15,4% не голосовали бы, 18,4% не знали как ответить на вопрос или не ответили.

Во время опроса по традиции спрашивали о том, кто, по мнению респондентов, больше всего подходит на пост премьер-министра. Лидирует в этом рейтинге действующий премьер Ингрида Шимоните. В сентябре ее на этом посту хотели видеть 12,5% участников опроса, а в октябре – 14,4%.

На втором месте – европарламентарий Вилия Блинкявичюте (в сентябре 8,6%, в октябре – 7,8%).

Далее идет экс-премьер Саулюс Сквернялис (соответственно 7,6% и 7,8%).

На четвертом месте – еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс (в сентябре 4,1%, в октябре – 5,6%).

Далее идет лидер "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис. Он попал в рейтинг в первый раз, за него в октябре хотели голосовать 3,9% респондентов.

На шестом месте – спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен (в сентябре 2,2%, в октябре 2,8%).

Далее идет глава "крестьян" Рамунас Карбаускис – соответственно 2,3% и 2,7%.

На восьмом месте – экс-премьер Альгирдас Буткявичюс - и в сентябре и в октябре 2,4%.

Далее идет лидер Партии свободы Аушрине Армонайте - в сентябре 1,6%, в октябре – 2,1%.

На последней строке рейтинга - министр обороны Арвидас Анушаускас (2,1% и 2%).

Участники опроса оценили и деятельность правительства Литвы. Положительно или скорее положительно деятельность правительства в сентябре оценили 23,9% респондентов, в октябре – 29,2%. Положительная оценка увеличилась на 5,3%.

Скорее отрицательно или отрицательно деятельность правительства в сентябре оценили 68,8%, а в октябре – 62,3% респондентов.

В сентябре 7,3%, а в октябре 8,5% не знали, как оценить деятельность правительства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!