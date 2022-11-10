Представитель Байдена в Вильнюсе: США думают, поддержать ли инициативу трибунала по России

Соединенные Штаты рассматривают возможность поддержки инициативы стран Балтии по созданию специального трибунала для России, говорит специальный помощник президента США Роберт Бершински, находящийся с визитом в Вильнюсе.

«Мы еще не приняли решение о специальном трибунале, мы все еще рассматриваем его», — заявил в четверг журналистам представитель Джо Байдена, участвовавший в форуме «Будущее демократии», организованном в Литве.

Он подчеркнул, что Россия будет привлечена к ответственности за вторжение и военные преступления в Украине, но в какой форме - будет решаться в будущем.

«Мы поддерживаем украинское правительство, которое прилагает усилия на национальном уровне, чтобы привлечь россиян к ответственности за их действия. Мы также поддерживаем различных международных деятелей, в том числе Международный уголовный суд, организации, подчиненные ООН, ОБСЕ», — сказал Бершински.

В середине октября Литва вместе с Латвией и Эстонией призвала Евросоюз и международных партнеров создать специальный трибунал для расследования преступлений российской агрессии в Украине. Страны утверждают, что такой трибунал позволит привлечь к ответственности и руководство России.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!