Один независимый поставщик временно снижает цену на электричество для новых клиентов

Независимый поставщик электроэнергии Enefit сообщает, что временно снизит цену для новых клиентов.

В пресс-релизе сказано, что поставщик снизит цену до 0,29 евро/кВт/ч. Правда, надо обратить внимание на срок действия договора.

"Для новых клиентов в договоре предлагается цена 29 центов/кВт/ч без регулируемой государством части и без компенсации. Предложение в силе до 27 ноября, срок действия договора 84 месяца, план "Суперзеленый" (Superžalias)", – сказано в сообщении.

Цены на электричество в Европе связаны с ценами на газ, сейчас цена на газ в Европе снижается, поскольку хранилища почти полностью заполнены, потребность в газе ниже обычной, а холода не начались.

"Клиенты всех поставщиков, обновляющие договоры видят все более высокие цены в предложениях. Это не кажется странным, поскольку цена на электричество растет и, кажется, еще не достигла максимума. Правда, сейчас в сделках на покупку газа в будущем фиксируется временное снижение цены, вместе с тем дешевеет и страховка долгосрочных цен на электричество. Наряду с этим, прогнозы обещают рост генерации ветряной энергии.

Все это дает нам возможность временно снизить цену. К сожалению, это долго длиться не будет, поскольку по мере похолодания будет расти и спрос, а также цена на газ. Поэтому мы можем лишь ненадолго фиксировать цену на нынешнем относительно невысоком размере. Этот шаг для нас, как для поставщика, сопряжен с риском, поэтому мы предлагаем более длительный срок действия договора", ‒ сказал глава Enefit Витянис Коризна.

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