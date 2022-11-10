За это предложение проголосовали все 116 участвовавших в заседании членов Сейма.
Предложение социал-демократов об уравнивании ННД и ММЗ не было одобрено
Сейм также голосовал по предложению членов фракции социал-демократов о приравнивании размера необлагаемых налогом доходов (ННД) к размеру минимальной месячной зарплаты (ММЗ).
За это предложение проголосовали 49 членов Сейма, против – 43, воздержались 20 членов Сейма, соответственно предложение было отклонено.
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