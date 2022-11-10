Сейм Литвы одобрил предложение правительства увеличить ННД до 625 евро идея социал-демократов об уравнивании ННД и ММЗ не была одобрена

Сейм после рассмотрения одобрил законопроект о подоходном налоге с населения (ПНН), направленный на увеличение размера необлагаемых налогом доходов (ННД) на 85 евро, с 540 до 625 евро.

За это предложение проголосовали все 116 участвовавших в заседании членов Сейма.

Предложение социал-демократов об уравнивании ННД и ММЗ не было одобрено

Сейм также голосовал по предложению членов фракции социал-демократов о приравнивании размера необлагаемых налогом доходов (ННД) к размеру минимальной месячной зарплаты (ММЗ).

За это предложение проголосовали 49 членов Сейма, против – 43, воздержались 20 членов Сейма, соответственно предложение было отклонено.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!