Оппозиция собрала подписи для вынесения вотума недоверия главе МИД Литвы

Оппозиция собрала подписи для вотума недоверия министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису. Об этом первым сообщил портал Delfi.

Процедура вынесения вотума недоверия Г. Ландсбергису не первая – во время этого срока полномочий Сейма меньшинство парламента инициировало уже три вотума недоверия – министру энергетики Дайнюсу Крейвису, министру здравоохранения Арунасу Дулькису и министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу. Все эти процессы завершились в пользу правящих – ответы на вопросы были одобрены, министры продолжили работу.

Не исключается, что вскоре вотум недоверия может быть инициирован и в отношении министра окружающей среды Симонаса Гентвиласа, а также министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

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