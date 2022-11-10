После теплой субботы грядут перемены, уже ясно, когда выпадет первый снег

На странице в социальной сети фейсбук "Погода и климат в Литве" сообщается, что вскоре к нам придет холодная масса воздуха, которая может принести и снег.

"До конца недели будет тепло. В пятницу будет 9–13 градусов. Суббота будет рекордно теплой - 11–15 градусов. В воскресенье еще будет 9–14°C. С начала следующей недели ждут перемены. В понедельник днем будет всего 4–9, а во вторник – до 2–7 градусов тепла. В среду и в четверг должно быть еще холоднее", – сказано на странице в фейсбуке.

Представители "Погоды и климата в Литве" сообщают, что на следующей неделе возможно увидим и первый в этом сезоне снег.

"В какой из дней, пока неясно, поскольку подсчеты с помощью разных способов значительно отличаются. Ясно одно – велика вероятность того, что на следующей неделе как минимум на части территории Литвы снег выпадет.

"Первый снег в этом году уже запаздывает...

Время выпадения первого снега в 2015–2021 гг:

8 ноября 2021 г. вечером снег выпал в Висагинасе;

В 2020 г. снег выпал только 20 ноября;

В 2019 г. первый снег выпал уже 6 октября;

В 2018 г. 29 октября;

В 2017 г. 25 октября;

В 2016 г. 21 октября;

В 2015 г. 22 ноября", – пишут представители "Погоды и климата в Литве".

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