Полет Mercedes-Benz в Вильнюсе: автомобиль съехал с дороги и врезался в деревья

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Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

По Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Вильнюсе с дороги съехал автомобиль Mercedes-Benz.