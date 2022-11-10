Глава Минфина Литвы: надеюсь на слаженное принятие бюджета

В связи с начатым в четверг Сейме первым чтением проекта государственного бюджета на 2023 год, министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте выразила надежду, что его принятие пройдет гладко.

«Ожидаю услышать позиции всех фракций, предварительные оценки как экономистов, так и правящих фракций были положительными, поэтому надеюсь на гладкое принятие бюджета», - заявила перед заседанием журналистам в Сейме Скайсте.

«Естественно, что предложения есть, они всегда есть. Жанр, пожалуй, немного удивляет, когда критикуют большой бюджетный дефицит, но при этом обнаруживается новых предложений почти на полтора миллиардов, как увеличить расходы бюджета, но, возможно, эти процессы вполне привычны, естественны», – она добавила.

По словам Скайсте, правительство представило сбалансированный проект бюджета, в котором оцениваются как бюджетные возможности, так и вызовы. Основными приоритетами, по словам министра, являются разрешение энергетического кризиса в краткосрочной перспективе и за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, а также увеличение финансирования национальной обороны и прием союзников.

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