Отопление включили позже, а счета больше, чем в прошлом году: первые впечатления жителей

Жители столицы Литвы уже получают первые счета за отопление. Они отмечают, что в этом году отопительный сезон начался позже, чем в прошлом, но счета стали больше.

В прошлом году отопление в столице включили 7 октября, а в этом - 17 октября. Однако жители замечают, что от этого счета за отопление меньше не стали, напротив, выросли.

Линас живет в микрорайоне Виршулишкес, в нероновированном доме, построенном в 1978 году. За отопление в квартире 64 кв. м счет пришел больше 100 евро (101,51). За октябрь 2021 года счет был 53,50 евро.

Йонас живет в центре Вильнюса в новом доме. Квартира площадью 33 кв. м. За октябрь 2021 года счет был 10,64 евро, а в этом уже 18 евро.

Симона, проживающая на ул. Жирмуну, в нереновированном доме в прошлом году за октябрь заплатила 64,46, а в этом 70,56 евро.

Похожий счет получила и другая жительница района Жирмунай. Инесса живет в трехкомнатной квартире нереновированного дома 1963 г., площадь квартиры 63 кв. м. За октябрь этого года счет был 53,75, а в прошлом году – 51,98 евро.

Президент Литовской ассоциации поставщиков тепла Валдас Лукошявичюс сказал, что разные счета - это не новость.

"Состояние здания в 6 или 8 раз увеличивает счета. Поэтому, если у кого-то счет вырост в два раза - это не большая разница. У каждого дома есть свои характеристики по удержанию тепла. Если дом 4-8-квартирный, то счета могут быть больше, чем в многоквартирном, где много квартир и мало внешних стен.

Второй фактор, который определяет размер счета - время, когда включили отопление. У одних - раньше, у других - позже. Влияет декларирование показаний горячей воды и другие нюансы, но они уже менее значимы. Самая большая разница обусловлена эффективностью здания", – сказал Лукошявичюс.

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