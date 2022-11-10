"Крестьяне" не намерены останавливаться: инициируют оппозиционную комиссию для расследования действий Билотайте

Представитель Литовского союза крестьян и зеленых Дайнюс Гайжаускас сообщил, что "крестьяне" инициируют временную комиссию, в состав которой войдут только члены оппозиции, для расследования действий министра внутренних дел Агне Билотайте во время беспорядков у парламента в 2021 году.

"Мы знаем, что общество ждет ответов по действиям Билотайте во время беспорядков, поэтому ЛСКЗ не намерен останавливаться. Во вторник мы увидели в парламенте, что правящие своими голосами, манипулируя временем представления вопроса, связанного с созданием временной комиссии, делают все возможное, чтобы загладить вопрос действия или бездеятельности министра", – сказал Гайжаускас.

Поэтому, по его словам, "крестьяне" организуют создание такой комиссии из представителей оппозиции.

"Мы понимаем, что такого нет в Уставе, однако эта комиссия будет действовать в соответствии с установленным для временной парламентской комиссии порядком и будет все делать совершенно прозрачно", – сказал депутат.

Фракция ЛСКЗ предложит оппозиционным фракциям делегировать в комиссию по два человека. Надеются, что все оппозиционные фракции, по словам Гайжаускаса, поддержат эту инициативу.

Билотайте заявила, что все сомнения, связанные с ее деятельностью развеяны, но, если парламент примет решение по созданию комиссии, она приедет, чтобы ответить на вопросы.

"У оппозиции есть право. На все отвечено. Если парламент примет решение по созданию комиссии, я жду. Я обязана явиться и представить (ответы), но все объяснения уже были, на все вопросы было отвечено. Я даже не знаю, что еще непонятно", – сказала Билотайте.

Соцдем Гинтаутас Палуцкас напомнил, что парламент обратился в несколько комитетов, чтобы они выяснили деятельность Билотайте во время беспорядков.

"После того как комитеты не проявили желания заниматься этим вопросом, мы предложили создать комиссию. Сейчас, поскольку создание комиссии отклонили, мы надеемся, что у самих комитетов появится больше желания, ведь некоторые правящие фракции также указали, что им ответов Билотайте недостаточно", – сказла депутат.

По его словам, разные форматы должны работать в рамках Устава.

"В это должны вовлекать как позицию, так и оппозицию. Я не вижу смысла в создании отдельного формата для оппозиции. Оппозиция объединяется, когда надо решать важные вопросы, а когда хотят заниматься политиканством, то соцдемы в таких неконструктивных действиях не участвуют", – прибавил Палуцкас.

Представитель демократического союза "Во имя Литвы" Домас Гришкявичюс также сказал, что скептически относится к предложению коллег.

"Стремление получить ответы похвально, но демократы скептически относятся к этому предложению в первую очередь потому, что такая комиссия будет нелигитимной. Если сейчас парламентский комитет по нацбезопасности и обороне не возьмется за реальное обсуждение этого вопроса, остается один путь – вотум недоверия главе МВД, чтобы получить ответы на вопросы", – сказал Delfi Гришкявичюс.

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