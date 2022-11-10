Компания Omniva открыла 1000-й пакомат в странах Балтии

9 октября в Вильнюсе был установлен 1000-ый пакомат Omniva в странах Балтии. Новый пакомат открыт около торгового центра BIG (ул. Укмергес, 369). В прошлом месяце компания Omniva LT начала обиорудовать в Литве 69 новых пакоматов, общее их число в нашей стране до конца года достигнет 420.

Первый пакомат Omniva в странах Балтии был открыт в 2010 г. в Эстонии. По словам представителя компании Марта Мэги установка 1000 пакомата спустя 12 лет работы - важный рубеж в контексте стран Балтии.

"Символично, что первый наш пакомат был открыт в Эстонии, 500-й - в Латвии, а 1000-й - в Литве. Это свидетельствует о том, что мы растем на всех трех рынках и синхронно расширяемся. Развитие сети пакоматов по-прежнему останется одним из важнейших приоритетов компании. Мы ориентируемся и на стратегическое расширение сети – каждый новый пакомат открываем там, где он будет удобнее для клиентов", – сказал Мэги.

По словам главы Omniva LT Симонаса Бельскиса, символический 1000-ый пакомат связан с более устойчивым способом получения посылок.

"Мы хотим максимально облегчить процесс отсылки/получения посылок. Второй аспект – устойчивость. Поэтому инвестиции в пакоматы способствуют уменьшению загрязнения. Такой способ доставки посылок в сто раз снижает выбросы ЦО2, по сравнению с доставкой на дом. Сегодня Omniva LT большую часть посылок доставляет именно в пакоматы, поэтому след CO2 компании в странах Балтии один из самых небольших", – сказал Бельскис.

В расширение сети пакоматов в Литве компания инвестировала 2 млн. евро, а в обновление автопарка - 1,5 млн. евро.

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