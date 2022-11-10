Годовая инфляция в Литве в октябре – 23,6%

В октябре этого года, по сравнению с октябрем 2021 года, инфляция в Литве достигла 23,6%.

За месяц - в октябре по сравнению с сентябрем - цены на потребительские товары и услуги выросли на 1,2%. Среднегодовая инфляция в октябре составила 17,7%, сообщил Департамент статистики.

Цены на потребительские товары за год выросли на 27,9%, на услуги - на 13,1%. За месяц – на 1,4 и 0,6% соответственно.

Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 33,7%, а за месяц - на 3%, одежда и обувь - на 4,9% и 5,2% процента соответственно. При этом цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за год выросли на 63,7%, а за месяц снизились на 2%.

Транспортные услуги за год подорожали на 21%, за месяц - на 1,2%, а услуги гостиниц, кафе и ресторанов - на 19,2% и 1,5% соответственно.

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