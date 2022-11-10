Министр энергетики: после испытания изолированной работы электросистемы мы объявим точную дату выхода из БРЭЛЛ

Министр энергетики Дайнюс Крейвис говорит, что весной планируется провести испытание изолированной работы электросистемы страны от кольца БРЭЛЛ, после чего Литва объявит об отключении от этой подконтрольной России электросети.

"Весной все системы примут участие в испытаниях по независимой работе, после чего мы планируем объявить точную дату выхода из кольца БРЭЛЛ", - в среду в Вильнюсе журналистам сказал Д. Крейвис.

Однако, по словам министра, Латвия и Эстония пока не полностью поддерживают это испытание, как и более быстрое завершение синхронизации, хотя он говорит, что не видит технических тому аргументов.

"Я не вижу никаких аргументов. Это поддерживают Еврокомиссия, польская сторона и оператор сети. Я не вижу никаких аргументов, почему мы не должны синхронизироваться (ранее 2025 года – ЭЛЬТА)", - утверждает Д. Крейвис.

"Если не будет общего, Литва проведет отдельное испытание", - сказал он о запланированном испытании изолированной работы системы.

По словам министра, на политическом уровне с Латвией и Эстонией есть договоренность, но пока неясна позиция сетевых операторов стран, поскольку они "не дают положительного ответа относительно более быстрой синхронизации".

Он признал, что больше всего более быстрой синхронизации сопротивляется Эстония.

На прошлой неделе Д. Крейвис заявил, что Литва стремится завершить синхронизацию с электросетями Западной Европы до февраля 2024 г.

По его словам, без Латвии и Эстонии это сделать не удастся, но Литва может отключиться от кольца БРЭЛЛ в индивидуальном порядке.

Страны Балтии договорились, что до конца 2025 года они отключатся от кольца БРЭЛЛ, в которое также входят Россия и Беларусь, и синхронизируют свои электросети с Западной Европой. В связи с развязанной Россией войной в Украине страны стремятся ускорить процесс выхода из кольца БРЭЛЛ.

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