Если 25 декабря и 1 января магазины этой сети будут закрыты совсем, то 24 декабря они закроются в 17 часов, а 31 декабря - в 20 часов. Во второй день Рождества (26 декабря) магазины Lidl будут работать с 10 до 20 ч. В другие дни магазины будут работать в обычном режиме.
Время работы магазинов Lidl в праздники:
24 декабря до 17 ч.
25 декабря работать не будут.
26 декабря с 10 до 20 ч.
31 декабря до 20 ч.
1 января магазины Lidl будут закрыты.
2 января магазины будут работать по обычному графику.
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