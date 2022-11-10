Магазины сети Lidl представили график работы в праздники

ru.DELFI.lt

Lidl Lietuva Foto: Organizatorių nuotr.

Торговая сеть Lidl шестой год подряд не будет работать в первые дни Рождества и Нового года (25 декабря и 1 января). В этом году магазины Lidl раньше закроются в Сочельник (24 декабря), а 26 декабря откроются позже.