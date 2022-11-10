Прогнозы министерства: как будут расти пенсии жителей Литвы в будущем

Большую часть расходов Фонда государственного социального страхования (Содры) в следующем году составят расходы на пенсии социального страхования, поскольку они будут проиндексированы. На выплату пенсий предусмотрено выделить почти 5 млрд. евро, сообщается в пресс-релизе Министерства социальной защиты и труда (МСЗТ).

"Мы сохраняем устойчивое и последовательное увеличение пенсий, а положительный профицит бюджета "Содры" в текущем году направляем на более быстрое увеличение индивидуальной части. С этого года дополнительно индексируется индивидуальная часть пенсии. Таким образом мы стремимся поддерживать людей, которые, будучи на рынке труда, платят более высокие взносы социального страхования. Другими словами, для тех, кто платил большие взносы или платил их дольше, пенсии будут расти быстрее", - сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Рассчитывается, что средняя пенсия по старости при необходимом стаже работы в следующем году увеличится до 575 евро с 510 евро в 2022 году, т.е. то есть на 65 евро или 12,7 проц. Общая часть пенсии увеличится примерно на 9 проц., а индивидуальная – почти на 15 проц.

Как и в этом году, так и в 2023 г., пенсии планируется индексировать путем увеличения базовой пенсии (9,02 проц.) и величины расчетной единицы, определяющей размер индивидуальной части пенсии (9,02 проц. + дополнительно 5,8 проц.).

Министерство отмечает, что с января этого года индивидуальная часть пенсии увеличилась на 12,71 проц., общая часть – 8,47 проц., а с июня пенсии социального страхования (обе части) увеличились еще на 5 проц.

"Мы последовательно движемся к цели укрепления взаимосвязи между взносами и выплатами, постепенно переходя от нынешнего соотношения 60/40 к 50/50, которое планируется достичь к 2030 году. Ожидается, что в 2023 году это соотношение составит 56/44. Таким образом, человек, приобретший стаж больше необходимого, получит пропорционально большую общую часть пенсии, а лицо, которое платит более высокие взносы, получит большую индивидуальную часть пенсии", - сказала министр М. Навицкене.

Пенсии социального страхования получают 610 тыс. лиц, достигших пенсионного возраста и 151 тыс. лиц с инвалидностью.

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