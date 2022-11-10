В Литву идет теплая масса воздуха: осень преподносит сюрпризы

В четверг днем над юго-восточной частью Литвы пройдет атмосферный фронт, будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, кое-где осадки будут затяжными. На северо-западе будет облачно с прояснениями, во многих районах также пройдут осадки, но дожди будут кратковременными. Воздух прогреется до 7-12 градусов, однако на большей части территории страны будет 9-12 градусов, только в Алитусском, Вильнюсском и Утенском округе из-за облачной погоды и дождя местами будет всего 7-8 градусов тепла.

В ночь на пятницу небо заволокут облака, прояснений будет немного. Небольшие осадки пройдут лишь местами, в основном на севере страны. Ночью будет 5-10 градусов тепла.

В пятницу днем над страной пройдет теплый атмосферный фронт. Будет пасмурно, в некоторых районах, в основном на севере, пройдут осадки. Температура поднимется до 8-13 градусов тепла.

В субботу Литва окажется в теплой зоне циклона. И ночью и днем будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 7-12, а днем 11-14 градусов тепла.

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