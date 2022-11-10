Свидетель преступления: после убийства сестры брат запихнул тело в сумку и увез на велосипеде

Выясняются новые детали в деле об убийстве 19-летней девушки в Шилутском районе, пишет портал Šilokarčema.

Журналист портала говорил со свидетельницей, которая живет в доме, где, вероятно, была убита девушка. В этом доме квартиру снимал подозреваемый.

"Он запихнул тело в большую сумку. Старался нести так, как будто сумка не была тяжелой. Нес с четвертого этажа. Поставил на велосипед и увез",– сказала женщина.

Delfi напоминает, что 19-летняя 26 октября вышла из центра социальных услуг в Шилуте и пропала.

Тело девушки нашли закопанным в Пагриняйском лесу Шилутского района, в 5 км от центра услуг.

Полиция задержала подозреваемого - 25-летнего брата (1996 г.р.) убитой. По неофициальным данным, молодого человека уже судили за сексуальное насилие над сестрой.

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