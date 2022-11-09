Департамент культурного наследия выясняет историю выброшенных в контейнер книг XIX века

Каунасское отделение Департамента культурного наследия в фейсбуке сообщило о расследовании истории выброшенных в мусорный контейнер научных изданий начала XIX века, среди них – литературы университетов межвоенной Литвы. Строительный контейнер со старинными книгами был обнаружен около одного из общежитий Литовского университета медицинских наук. Неравнодушные граждане обратились в Департамент культурного наследия и в полицию.

"Мы получили сообщение о выброшенных в контейнер книгах XVIII–XIX вв., сразу же поехали, чтобы их осмотреть. К сожалению, к нашему приезду книги уже были уничтожены. В одну кучу были свалены обложки книг, в другой лежали блоки спрессованных книг. Большая часть уничтоженных книг - периодические издания начала XX в. , изданные на английском, польском, немецком и французском языках. Это издания по медицине и фармацевтике. Часть книг была издана в XIX в. Более старых изданий (например, XVIII в.) не обнаружили", – заметили представители департамента.

Šiukšlių konteineryje atsidūrusios knygos (Kultūros paveldo departamento nuotr.)

Почти все издания, по словам специалистов - это книги из межвоенных библиотек университета им. Витаутаса Великого, Стефана Батория (сейчас - Вильнюсский университет) и других учреждений Вильнюса и Каунаса того периода.

Šiukšlių konteineryje atsidūrusios knygos (Kultūros paveldo departamento nuotr.)

"Установить культурную ценность уничтоженных изданий сложно, но нет сомнений в том, что они представляли интерес уже тем, что в них были штампы университетов того периода, это часть истории этих учебных заведений", – сказано на странице департамента в фейсбуке.

Случайно уцелела книга Густава Гаугера (Gustav Gauger "Repetorium Pharmazie und praktische chemie in Rusland") 1845 г.в. Санкт-Петербург. В ней можно узнать об аптеках, которые в то время действовали на территории Литвы.

В Каунасской губернии в 1845 г. было 20 аптек. В самом Каунасе, где в то время было 558 домов и 8525 жителей, действовали две аптеки. Они принадлежали провизору Карлу Фишеру (Carl Fischer) и аптекарю Иоахиму Лей с доктором Готтлибом Лей (Joachim Ley, Gottlieb Ley).

Также есть перечень владельцев аптек в других небольших городах Литвы (эта страница книги есть на фото).

"Например, в владельцем аптеки в Ретавасе был сам граф Огинский, а в Укмерге была отдельная аптека еврейской общины. К счастью, эта книга с интересными историческими данными, уцелела и будет передана в музей для дальнейшего анализа. Начато расследование по факту уничтожения, вероятно, ценных объектов культуры", – сообщили представители департамента.

Šiukšlių konteineryje atsidūrusios knygos (Kultūros paveldo departamento nuotr.)

Šiukšlių konteineryje atsidūrusios knygos (Kultūros paveldo departamento nuotr.)

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