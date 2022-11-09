В Каунасе обнаружено тело мужчины

В Каунасе полиция обнаружила тело мужчины.

Полиция информировала, что в Каунасе, на ул. Техникумо, было обнаружено тело мужчины (1956 г.р.). Полиция подробную информацию пока не предоставляет.

Люди сообщают, что на месте происшествия работают большие наряды полиции.

Соседка покойного сказала журналисту Delfi, что, вероятно, совершено убийство. Около 14 ч. большие наряды полиции все еще работали на месте происшествия. Криминалисты исследуют место происшествия и опрашивают местных жителей.

На теле покойного эксперты обнаружили следы насилия.

Представитель полиции Каунасского округа Реда Зараускене сказала, что мужчина был известен полиции. В 16.30 ч. на месте происшествия еще работала полиция.

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