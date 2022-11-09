Глава МИД: от Пекина зависит то, какими будут отношения между Литвой и Китаем

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что будущее отношений между Литвой и Китаем зависит от решений Пекина. По его словам, именно Китай в настоящее время усложняет работу литовским дипломатам и продолжает применять торговые ограничения.

"Досадно, но именно действия Китая вредят отношениям: прекращение торговли, затруднение работы нашего дипломатического представительства до такой степени, что наши дипломаты не могли там работать. Я думаю, что мяч сейчас на стороне Пекина. Если они хотели бы разморозить эти отношения, у них, безусловно, есть для этого все необходимые инструменты", - заявил Г. Ландсбергис журналистам перед заседанием правительства.

Эту позицию министр выразил, комментируя обнародованный во вторник призыв Пекина к Вильнюсу уважать принцип единого Китая и прекратить партнерство с Тайбэем.

"Литва действительно придерживается политики одного Китая, как мы ее понимаем. Мы информируем наших коллег в Китае о наших действиях", - отметил Г. Ландсбергис.

Министру иностранных дел относительно политики единого Китая вторила и министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

"Литва придерживается политики единого Китая. Здесь следует поставить точку", - сказала министра и на вопрос, поддерживает ли она стремления Тайваня к независимости, отметила, что о таких не слышала.

"Как можешь поддерживать стремления, если Тайвань не коммуницирует стремления к независимости", - сказала она.

"Литва придерживается и политики единого Китая и, еще раз повторюсь, мы развиваем экономическое сотрудничество с разными странами и регионами", - сказала А. Армонайте.

"Моя цель очень проста, чтобы литовский бизнес мог свои продукты и услуги продавать во всем мире. Если эти страны уважают права человека, нет тирании, вести с ними бизнес безопаснее и проще", - обобщила министр.

В понедельник сообщалось, что в Тайване к работе приступает Торговое представительство Литвы. Учреждение называется представительством Литвы в Тайбэе.

В Литве уже больше года действует представительство Тайваня. Тот факт, что оно носит названия острова, а не его столицы Тайбэя, разозлило Китай, считающий Тайвань своей территорией, по этой причине обострились отношения между Вильнюсом и Пекином.

Китай утверждает, что решение назвать представительство "тайваньским" свидетельствует о попытках Тайваня действовать в качестве независимого государства, а это, по мнению представителей коммунистического государства, противоречит политике "Единого Китая".

Из-за неугодного ему названия представительства Китай начал применять к Литве меры экономического и политического давления, а также предупредил иностранные компании о прекращении сотрудничества в случае использования ими деталей литовского происхождения.

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