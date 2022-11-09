Русский культурный центр в Литве - без помещения, предсказуемо, но будет жить

Центр русской культуры (Rusų kultūros centras) – первая в независимой Литве общественная организация, объединившая русскоязычных представителей академической, творческой и журналистской среды – сообщила, что больше не может позволить себе содержать офис.

Ассоциация не закрывается, но пока будет работать в виртуальном пространстве. О текущей ситуации и истоках этой значимой для русского сообщества страны площадки мы поговорили с директором Натальей Капоче и одним из основателей центра Павлом Лавринцом – завкафедрой русской филологии Вильнюсского университета.

Не по карману

Русский культурный центр (РКЦ) был основан в 1988 году. Его учредителями стали люди самых разных профессий – писатели, филологи, социологи, философы, экономисты, художники, журналисты, актеры и многие другие. Они ставили перед собой следующие задачи: сохранение родного языка, традиций, культурного наследия, содействие интеграции русских в многонациональное литовское общество. За несколько десятилетий организация провела десятки мероприятий, научных конференций, встреч, лекций и конкурсов.

Стоит отметить, что на заре независимости многие из основателей РКЦ принимали активное участие в общественно-политическом движении "Саюдис", позже – всячески содействовали развитию русской культуры на местном уровне.

На протяжении многих лет штаб-квартира организации располагалась в самом сердце старого города литовской столицы – на улице Ишганитойо 2/4. Именно ее в свое время в рассказе в рамках цикла "Сказки Старого Вильнюса" увековечили Светлана Мартынчик и Игорь Степин – писатели, пишущие под псевдонимом Макс Фрай. Сегодня эта страница в жизни РКЦ уже перевернута. От помещений пришлось отказаться.

Причина тривиальная – в связи с ростом цен на коммунальные услуги содержать помещение, которое центр арендует у Вильнюсского самоуправления, организации стало не по карману. С другой стороны, некоторые охарактеризовали это событие в жизни русской общины Литвы как историческое. К сожалению, событие со знаком минус.

"Центр действовал в этом здании с 1988 года. Очень жалко, что не удалось сохранить помещение. Мне как директору это решение далось очень нелегко, мы долго сопротивлялись обстоятельствам и пытались удержаться на плаву, но ничего не поделать", – разводит руками руководитель РКЦ Наталья Капоче.

"Специалисты посчитали, что расходы на коммунальные услуги зимой составят около 1 000 евро в месяц. Для нас эта сумма сейчас неподъемная. Главные статьи наших доходов – это деньги, полученные в рамках различных проектов. Большая часть из них уходила на содержание помещения".

Кроме того, часть денег сотрудники РКЦ направили в помощь Украине – фонду Blue / Yellow.

"Мы даже приняли и поселили в своем помещении украинскую беженку", – говорит она.

"Зарплат в стандартном понимании слова у сотрудников не было. Но сегодня – даже если полностью отказаться от гонораров в рамках проектной деятельности – полученных денег все равно не хватит на то, чтобы покрыть аренду".

Сегодня в РКЦ постоянно работают три человека – Наталья Капоче, Вика Величкайте и Наталия Селина.

Помимо них, до недавнего времени с центром активно сотрудничали вильнюсский художник Александр Назимов и его коллега из Украины Анастасия Костенко.

"Анастасия – замечательная и открытая девушка. Художница родом из Киева. После начала войны она, как и многие украинцы, была вынуждена уехать. Приехав в Литву, обратилась к нам. Мы приютили ее в РКЦ. Оборудовали помещение, потратили средства, чтобы там можно было жить. Она в свою очередь много нам помогала, но сейчас вернулась обратно в Киев".

Будущему быть

Несмотря на переход в виртуальную реальность, сворачивать свою деятельность центр не планирует – по крайней мере, пока, хотя работать станет немного сложнее.

"Мы будем арендовать другие помещения и площадки. В частности, сейчас под патронажем РКЦ проходит прекрасный проект Ольги Велавичюте про книги. Мы будем проводить мероприятия, организовывать презентации, лекции, но теперь в других в местах. Пока не могу сказать, где именно. Когда наступит время для реализации того или иного проекта, тогда и будем договариваться. Может быть, будем встречаться в библиотеке", – размышляет вслух директор.

Вильнюсское самоуправление, по ее словам, помочь центру не может.

"Муниципалитет и так сдавал нам помещение по символической цене. За 73 квадрата в старом городе мы платили всего 20 евро. За это ему спасибо. Помочь нам покрыть расходы на коммунальные услуги власти не могут, так как нет такого закона. Поймите, в самоуправлении тоже не рады, что нам пришлось отказаться от офиса. С этой проблемой сегодня столкнулись не только мы – множество других организаций, арендующих пространства у мэрии тоже отказываются от помещений. В связи с ростом цен многие просто не могут оплатить коммунальные, – вздыхает собеседница. – Но даже несмотря на сложности и препятствия, жизнь продолжается, в том числе и наша".

Она призвала всех сочувствующих и неравнодушных следить за мероприятиями и новостями центра на страничке в социальных сетях. https://www.facebook.com/RusuKulturosCentras/ Такжк директор напомнила, что РКЦ организует курсы русского языка для приезжих и иностранцев.

От героев былых времен

Неприятная новость, как ни странно, всколыхнула интерес к РКЦ не только со стороны русскоязычной, но и литовской аудитории. Далеко не все представители молодого поколения знают, какой вклад эта организация внесла в сохранение русской культуры, восстановление независимости Литвы и поддержание межкультурного диалога между разными сообществами. На протяжении многих лет активисты центра были мостиком между русской общиной, властью, культурными деятелями РФ и европейскими институтами. В частности, регулярно сотрудничали с офисом верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств.

О значимых моментах становления и истории РКЦ мы расспросили одного из его основателей Павла Лавринца.

"Летом 1988 года, когда начал формироваться "Саюдис", в обстановке общественно-политического подъема стали появляться разные культурные объединения. На тот момент уже действовал Фонд литовской культуры (как подразделение Советского фонда культуры – Прим.) и на его основе регистрировались различные инициативы. У истоков РКЦ стояла интеллигенция. Такие выдающиеся актеры Русского драмтеатра, как Владимир Ефремов, Артем Иноземцев, журналисты Татьяна Ясинская, Нина Мацкевич, писатель Эргали Гер, ученый-социолог Наталья Касаткина, языковед Сергей Темчин и многие другие. Они почувствовали, что нужно что-то делать – нужно участвовать. Это происходило на общей волне демократизации страны. О суверенитете и независимости тогда по-настоящему мало кто думал. На это надеялись, но это казалось чем-то далеким.

Осенью 1988 года в Русском драматическом театре прошло шумное собрание, на котором формально и был учрежден РКЦ. Несмотря на то, что люди мы были разными, все были объединены идеей попытаться восстановить и начать диалог о подлинной русской культуре – культуре, не искаженной идеологическим гнетом и цензурой. Нас вдохновляла возможность заняться свободной общественной, научной и культурной деятельностью. Я в свою очередь, как тогда, так и сегодня, считал и считаю, что это возможно делать только в свободном и демократическом государстве – не в оккупированной стране. Помимо прочего, многие актеры театра уже тогда работали в общереспубликанских и городских структурах "Саюдиса". Это выражалось в участии в различных вещаниях, написании и распространении воззваний, идей и общественно-значимых инициатив.

В январе 1990 года, когда в Литве с визитом находился генсек Михаил Горбачев, на одном из собраний с представителями научной и творческой интеллигенцией, слово удалось взять члену РКЦ Наталье Касаткиной. Перед ней выступали какие-то партийные деятели, которые высказывались о происходящем в просоветском духе, а она не планировала выступать, но Артем Иноземцев буквально вытолкнул ее к трибуне. Несмотря на то, что ее речь была довольно сбивчивой и сумбурной, Наталья сказала главное: русские в Литве – разные. Среди них есть и те, кто поддерживает движение Литвы к независимости и демократическому устройству. Это было очень важно. РКЦ также приветствовал все эти стремления", – вспоминает завкафедрой русской филологии ВУ.

Представители центра также заняли принципиальную позицию во время столкновений жителей Литвы с советской армией в январе 1991 года.

"13 января – в день штурма Вильнюсской телебашни и других гособъектов – с самого раннего утра РКЦ стал распространять листовки с осуждением действий советской армии и объяснениями тем, что на самом деле собой представляет так называемый Комитет национального спасения Литвы (просоветская организация под руководством первого секретаря ЦК Компартии Литвы Миколаса Бурокявичюса, созданная по указу центрального руководства – Прим.)".

После полноценного признания Литвы на международной арене РКЦ продолжил свое существование как общественно-гражданственная организация. Представители ассоциации сотрудничали с госведомствами, комитетами Сейма, Департаментом по делам национальностей, консультировали и помогали политикам и чиновникам разрабатывать правовые акты, регулирующие вопросы межнациональных отношений в стране.

"Было множество совещаний и встреч. Тогда было очень много внимания к национальным меньшинствам, к их потребностям, страхам. Потому что никто не знал, как все это будет развиваться и выглядеть в независимой Литве. Параллельно проходило множество культурных мероприятий. Еще в 1988-1989 годах центр организовал вечера русской духовной музыки в Пречистенском кафедральном соборе. В 1989 году в Русском драмтеатре провели солженицынские чтения. По тем временам это было что-то невероятное. Солженицын все еще был под запретом. После восстановления независимости культурная деятельность продолжилась – выставки, лекции, конференции, творческие вечера, семинары по проблемам русского национального меньшинства в странах Балтии, научные конференции по вопросам языкознания, литературоведения, истории православия в Литве и старообрядчества... С представителями центра не раз встречались видные государственные и общественные деятели. В частности, Витаутас Ландсбергис, Томас Венцлова, Роландас Павиленис и многие другие", – говорит П. Лавринец.

Что касается отказа от помещения, призвал не драматизировать ситуацию.

"Это было предсказуемо. Содержание помещения всегда было непростой ношей. Вопрос об этом поднимался и раньше, причем регулярно – еще в то время, когда я играл в деятельности РКЦ более активную роль. Кроме того, не стоит забывать, что пассионарный заряд 80-90-х годов ушел. Некоторые основатели центра уже ушли из жизни, другие постарели, третьи уехали за границу. С другой стороны, есть молодая смена. Руководство менялось, но центр живет. Со сменой руководства и юридического статуса менялась и сама структура. Как мне кажется, сейчас РКЦ пришел к какому-то балансу – у организации сейчас более прагматичный характер, и это неплохо. У него больше нет претензий играть и занимать важную общественно-политическую роль. Во многом это связано с тем, что такие задачи отпали в принципе. Когда нынешнее государство нашло свое форму, устаканилось законодательство и сформировалась политическая структура, исчезло и беспокойство русского меньшинства. Мы занялись другими вещами", – подытожил собеседник.

Подробнее с историей РКЦ можно ознакомиться на сайте ассоциации.

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