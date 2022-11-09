Глава МИД Литвы: необходимо ограничить поставки западных товаров Ирану, чтобы остановить дроны

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предлагает Западу ограничить поставку товаров двойного назначения, которые Иран может использовать для производства беспилотников, поставляемых в Россию для войны в Украине.

"Нет абсолютно никаких сомнений в том, что беспилотники, которые используются против Украины, произведены в Иране. Сейчас есть информация, что в производстве дронов используются западные технологии. Это означает, что можно отследить производителей, можно отследить цепочки поставок, таким образом остановить деятельность, хотя бы в краткосрочной или среднесрочной перспективе, сократив возможности производства дронов и поставок их в Россию", — сказал Ландсбергис сообщил журналистам в среду.

Представители украинской военной разведки заявили во вторник, что они обнаружили информацию о том, что иранские беспилотники, используемые Россией для атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и гражданские цели, могли быть доставлены россиянам уже после того, как Москва начала свое вторжение 24 февраля.

Согласно сообщению, иранский беспилотник Mohajer собран из деталей, произведенных в разных странах. Большинство комплектующих из США, также у дрона есть австрийские, японские, китайские детали.

"Европейский Союз не присоединился к санкциям США, но область, в которой мы могли бы равняться или уровнять те же санкции, — это как раз товары двойного назначения", — сказал министр.

Украинские специалисты расследуют, как иностранные компоненты оказались в иранских беспилотниках. Их серийные номера и данные о производителях комплектующих были переданы украинским партнерам.

Украина заявила, что около 400 иранских беспилотников уже использовались против мирных жителей, и Москва заказала около 2000.

США, Великобритания и Евросоюз уже ввели санкции против Ирана за использование его дронов в Украине.

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