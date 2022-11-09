На ж/д погранпункте Кена во вторник около 15.30 ч. сотрудники таможни и Службы охраны госграницы Литвы проверили состав, прибывший из Беларуси.
На одном из вагонов - цистерне, перевозившей удобрения или компоненты для производства удобрений, была замечен незаконный знак - символ российской военной агрессии Z, сообщили в таможне.
Вагон задержали и вернули в Молодечно в Беларуси.
Как сообщается в отчете, отправителем груза, предназначенного для одной литовской компании, является российское предприятие.
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