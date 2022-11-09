МВД Литвы предлагает ужесточить процедуры гражданства и иммиграции

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки к приказам министра внутренних дел, регламентирующим порядок выдачи документов, дающих право иностранцам находиться или жить в Литве, сообщается в пресс-релизе МВД.

Предлагаемые изменения установят дополнительные требования к определенным категориям иностранцев, которые обращаются за визой, видом на жительство в Литовской Республике или карточкой вида на жительство для члена семьи гражданина Союза, по предъявлению дополнительных документов или информации.

"Непредъявление запрашиваемой информации или предъявление недостоверных данных поможет Департаменту миграции более эффективно оценивать риск нелегальной миграции при принятии решений о выдаче или их аннулировании", - отмечается в сообщении.

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В целях ускорения принятия решения об утрате гражданства Литовской Республики в случаях, когда лицо приобретает гражданство другого государства, Министерство внутренних дел подготовило проект поправки к постановлению правительства, которым изменяется описание порядка подачи и рассмотрения документов, связанных с гражданством Литовской Республики.

"Ужесточая правовое регулирование процедур иммиграции и рассмотрения гражданства, мы должны защитить государство от лиц, которые могут представлять угрозу национальной безопасности", - в сообщении утверждает министр внутренних дел Агне Билотайте.

Чтобы лица, не имеющие права быть гражданами Литовской Республики и другого государства, не могли одновременно пользоваться правами и свободами граждан Литовской Республики и другого государства, поправки с 6 до 3 месяцев сокращают срок подачи документов, подтверждающих, что гражданин Литовской Республики, получивший гражданство другого государства, может быть гражданином Литовской Республики и другого государства.

Если Департамент миграции не располагает достаточными данными, подтверждающими, что гражданин Литовской Республики может быть также гражданином и другого государства, он направляет лицу уведомление о необходимости не позднее чем в течение 3 месяцев со дня направления уведомления предъявить документы, подтверждающие его соответствие обстоятельствам, указанным в Законе о гражданстве, что он может быть гражданином Литовской Республики и другого государства.

Этот срок может быть продлен один раз по решению Департамента миграции, но не более чем на 2 месяца, если лицо подаст мотивированное ходатайство о продлении срока, отмечается в сообщении.

Если лицо не предъявит запрошенные документы в Департамент миграции в указанные сроки, ведомство начнет процедуру лишения гражданства Литовской Республики.

В целях обеспечения гласности решений, принятых в отношении гражданства Литовской Республики, при опубликовании приказов министра внутренних дел о восстановлении в гражданстве Литовской Республики и утрате гражданства Литовской Республики в Регистре правовых актов сведения о лице будут указаны в порядке, установленном правовыми актами.

По словам министра внутренних дел А. Билотайте, Литва также поддерживает инициативу Украины по общему списку нежелательных лиц на уровне Евросоюза.

"Правоохранительные органы Украины создали различные базы данных нежелательных лиц из Российской Федерации и Беларуси. Это предприниматели, политики, артисты и другие лица, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, подстрекают к насилию, поддерживают военную агрессию России и выступают за свержение законной власти Украины", - говорится в сообщении.

Если бы с Украиной были подписаны соответствующие международные соглашения, вышеупомянутые лица не смогли бы сбежать в Европу и тем самым потенциально навредить институтам государств-членов Европейского союза.

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